3月10日（日本時間）にパリで開催された「ルイ・ヴィトン2026秋冬ウィメンズ・ファッションショー」に日本から向かったのは、モデルで女優の中条あやみだ。ルイ･ヴィトンジャパンのリリースで最新ファッションを公開した中条について、ファッション誌ライターが解説する。「中条さんが着ていたのは、秋冬コレクションにぴったりのベルトつきのテーラージャケットでした。お値段は62万円です。その下には、ブラックのレザー