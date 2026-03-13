日本人の慢性的な“睡眠負債”の解消を目的に開発された、Limne(リムネ)のマットレス。恵比寿ガーデンプレイス・センタープラザ棟 B1のショールームを訪ね、商品開発の背景や特徴、こだわりについて、代表取締役CEOの合谷賢幸氏に話を聞いた。Limneのショールーム(東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿ガーデンプレイス・センタープラザ棟B1)○独自素材「スフエアー」で体圧分散を追求『リムネマットレス』は、独自素材「スフエアー」