歌手の青山テルマが、3月12日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に生出演。久々の近影が、SNS上で思わぬ注目を集めている。「この日、テルマさんは10年来の親友である藤田ニコルさんと共演しました。ショートボブのピンクヘアで登場したのですが、以前よりもふっくらとした雰囲気の近影に目がいった視聴者も多かったようです」（芸能記者）実際にXでは、《まんまるお顔。かわいい》《青山テルマって少しふくよかになったね》