演歌歌手の真田ナオキが１３日、神奈川・相模女子大グリーンホールで「真田ナオキバンドコンサート２０２６ｉｎ相模原」を開催。４月にリリースされる新曲「陽が沈む前に…／プリメリアラプソディ」を初披露した。真田にとっては２０２６年に入って最初のコンサートで「コンサートをしていないとすごく寂しい思いもあった。この１、２か月は制作だったりとか、自分のビジョンを固めたことで、昨年以上に飛躍出来たら」と