カーリングの軽井沢国際選手権初日（１３日、長野・軽井沢アイスパーク）で、女子のＧＲＡＮＤＩＲはＳＣ軽井沢クラブに４―７で敗れ、黒星スタートとなった。ＧＲＡＮＤＩＲが３―２とリードして前半の４エンド（Ｅ）を折り返すも、第５Ｅに３点、第６Ｅには２点をスチールされて引き離された。チーム最年長の石垣真央（３４）は「自分たちの形をつくれたところはあったけど、中盤の時点でチャンスをものにすることができなか