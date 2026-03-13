Image: Mario Rodriguez / UC Davis College of Engineering 2025年12月2日の記事を編集して再掲載しています。宇宙スケールの壮大さと小さな装置の温度差もいい感じです。深宇宙には、未来の宇宙船の燃料となるダークマター（暗黒物質）などの隠れたエネルギー源が存在する可能性があります。ただ、そんな壮大な話にたどり着く前に、新しい実験的なエンジンが、実はもうすでに深宇宙をエネ