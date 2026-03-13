9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、巨人の佐々木俊輔について言及した。坂口氏は「佐々木選手は緩い球を自分がピッチャー方向にいきながら、ボールを呼び込んでくる作業がさらによくなってきたのかなと。ただ泳ぐんじゃなくて、自分も動きながら緩い球を自分の打てるゾーンまで呼んでくる作業が上手くなってきている。こういう打ち方ができると、率も勝手に残ってくると思います