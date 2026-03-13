フリーアナウンサーの有働由美子が１３日、ニッポン放送「うどうのらじお」に出演。野球国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンドを生観戦したと明かした。有働が観戦したのは１０日に行われた日本−チェコ戦（東京ドーム）だったが、「まず、チェコ戦に行ったっていうと、みんなが、『あ、本当…。なんか惜しいね』みたいな言い方するんですよ。いやいやいやいやいや、ＷＢＣの日本代