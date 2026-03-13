これからの季節は、通気性や吸湿性のある素材を使ったアイテムをうまく取り入れておしゃれを楽しみたいところ。そこで今回は【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】から4月上旬に発売予定の、ジャケットとパンツにフォーカス。どちらも大人が春夏にヘビロテできそうなので、ぜひ今からチェックしておいて。 春夏の羽織りに！ サラリとしたリネンジャケット 【ユニクロ】「プレミアムリネンジャケットリラックスフィ