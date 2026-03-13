好奇心旺盛で何でもチャレンジする義母は素敵ですよね。しかし、その後始末をいつも嫁に頼むのは如何なものか……！？今回は筆者の友人から聞いた好奇心旺盛な義母とのエピソードをご紹介します。 勘弁して！！ 習い事丸投げ！？ 困った義母の後始末