高木美帆がオランダで引退レーススピードスケートの世界選手権オールラウンド部門がオランダ・ヘーレンフェインで7日（日本時間8日）まで行われ、今大会で現役引退する意向を示している高木美帆（TOKIOインカラミ）は3位だった。現地で応援していた姉の菜那さんが自身のインスタグラムを更新。声援を送る姿に反響が寄せられている。頬に日の丸のペイントを施した菜那さんは、押切美沙紀さん、佐藤綾乃とともに観戦。3人で声援