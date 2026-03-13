判決後に会見を開く原告側の弁護団（3月13日） 建設現場で「アスベスト」を吸い込んだのが原因だとして、肺がんで亡くなった香川県の元配管工の男性の遺族4人や、肺がんなどを発症した元大工ら2人が、建材メーカー4社に損害賠償を求めた裁判です。高松地裁は13日、4社のうち3社に総額2481万円の損害賠償を支払うよう命じました。 訴状などによりますと、高松市の元配管工の男性は、1973年から31年間、香川県内