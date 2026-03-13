ついに“麦わらの一味”が、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”へ出航した。南アフリカのケープタウンで、2024年7月に撮影が始まり、翌年2月に撮影終了が正式発表されたNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2。原作者の尾田栄一郎も撮影現場に足を踏み入れ、直筆のメッセージで「この人達で大正解だった〜〜〜!!!」と実際に会ったキャストたちを絶賛していた。そして今回クランクイン！は、サンジ役のタズ