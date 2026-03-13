明日14日(土)から15日(日)にかけて晴れる所が多く、お出かけ日和となるでしょう。各地で気温が上昇し、日差しの下では春の暖かさを感じられる所が多くなりそうです。さらに週明け16日(月)以降は暖かい空気に覆われて、一気に季節が前進。各地でさくら(ソメイヨシノ)の開花が進みそうです。15日は広く晴れる雪どけに注意明日14日(土)は低気圧が日本の南をゆっくり東へ進み、大陸からは次第に高気圧が張り出すでしょう。明日14日(