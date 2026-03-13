■イラン戦争長期化で不可避となった原発再稼働中東情勢が混迷を極めている。3月9日にはWTI原油価格が一時120ドルに急接近し、金融市場には緊張が走った。その後、トランプ大統領による早期戦争終結発言により市場は落ち着きを取り戻すが、イラン新指導者の原油価格200ドル発言もあり、予断を許さない状況だ。【こちらも】ホルムズ海峡閉鎖で高値波乱が続くINPEX! 今後の株価は?日本には約280日分の原油備蓄があり、当面オイル