阿部監督が開幕メンバーを見極める期間と位置づけた遠征６試合が終了した。「東京ドームに戻る頃には開幕を見据えてやりたい」と構想を明かしていたが、リチャード内野手（２６）の骨折離脱もあり、一、三塁の争いは混とん。２７日の開幕戦（対阪神・東京ドーム）に向けた見極めは続くことになりそうだ。▽内野キャンプから注目されてきた一、三塁争いは新たな局面を迎えた。１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）でリチャ