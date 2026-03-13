歌手の真田ナオキが１３日、神奈川・相模女子大学グリーンホールで「真田ナオキバンドコンサート２０２６ｉｎ相模大野」を開催した。ステージでは、４月８日発売予定の新曲「陽が沈む前に…」や「プルメリアラプソディ」を含む全２２曲を歌唱し、１５００人のファンを魅了した。真田にとって同コンサートが今年初の公演で「コンサートがないと寂しい思いもあった。ここを皮切りにどんどん勢いづけていけたらいいなと思