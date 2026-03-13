歌手の真田ナオキが１３日、神奈川・相模女子大学グリーンホールで「真田ナオキバンドコンサート２０２６ｉｎ相模大野」を開催し、コンサート前の囲み取材に応じた。同コンサートは、開催中のＷＢＣ（ワールド・ベースポール・クラシック）の開幕に合わせて行われ、真田にとって今年初の公演となる。大の野球好きである真田は、敬愛する村上宗隆のユニホームを身にまとい、囲み取材に登場。日本代表は１６日に準々決勝・