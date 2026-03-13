女優の恒松祐里が１３日、都内でＡＭＵＳＥＡｕｄｉｔｉｏｎ２０２５‐２６「私が撮りたかった俳優の原石展」グランプリ授賞式に出席した。俳優業に興味を持つ満１２〜２５歳の人を対象としたオーディション。最終審査では世界的写真家・濱田英明氏が撮影した写真の展示を都内で行い、一般の来場者による投票も踏まえた上でグランプリなどを決定した。グランプリは宮城県出身の１５歳・大友隆佑（おおとも・りう）さんが