広島は１３日、練習生のデベルソン・アリア投手と育成選手契約を締結したことを発表した。年俸は２３０万円。カープアカデミー出身の２４歳左腕で背番号は１３２となる。２月の春季キャンプでは１軍紅白戦にも登板していた。球団を通じ「この度は、広島東洋カープと育成契約を結んでいただき、新たな挑戦の機会を与えてくださったことを大変光栄に思います。日々、一生懸命野球に取り組み、将来的に支配下契約を勝ち取り、１軍