【新華社西昌3月13日】中国は13日午前6時33分（日本時間同7時33分）、「試験30号」衛星の3、4号機を搭載した運搬ロケット「長征2号D」を四川省の西昌衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。「試験30号」衛星の3、4号機は、主に対地観測技術の試験と検証に用いられる。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは、今回で632回目となった。