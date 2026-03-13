【新華社貴陽3月13日】中国貴州省黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州竜里県の竜架山国家森林公園で色鮮やかなチューリップが次々と開花し、各地から観光客が訪れている。竜里県はここ数年、良好な環境と立地条件を生かし、国有営林場を「生態風景区」として整備してきた。花の植栽やインフラ改善を通じて従来の観光を総合的な消費の場へと転換し、経済発展につなげている。（記者/劉勤兵、崔暁強）