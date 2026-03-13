◆国内女子プロゴルフツアー台湾ホンハイレディース第２日（１３日、台湾・オリエント・クラブ＝６７２０ヤード・パー７２）日本、台湾の両女子プロゴルフ協会が共催する新規大会の第２ラウンドが行われ、史上初の開幕２連勝を目指し、５位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が１イーグル、４バーディー、２ダブルボギーの７０で回り、通算３アンダーの単独トップに浮上してホールアウトした。風速１０メートル