中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月13日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は13日の記者会見で、米政権が中国台湾地区への武器売却を承認する可能性があるとの報道について、米国による台湾への武器売却に断固反対する中国の立場は一貫しており、明確だと述べた。郭氏はさらに次のように述べた。米国は「一つの中国」原則と中米間の三つの共同コミュニケ、特に「八・一七コミュニケ」（1982年8月