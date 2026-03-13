◆大相撲春場所６日目（１３日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）を押し出し５勝目を挙げ、１敗を堅守した。過去９勝１敗の相手に強い当たりから、圧倒した。４日目に、東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）に金星を配給するなど、勝っていても不安定な相撲を続けていたが、前日は力強い相撲を見せた。西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）に左前まわしを取られたが、すぐに切ると、右を差