東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（36）が13日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、同大会での褒賞金について語った。番組では、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した、りくりゅうこと三浦璃来、木原龍一ペアの褒賞金の話題を取り上げた。所属先の木下グループから2000万円の褒賞金が贈られたが、歌手GACKTが「人生を賭けて世界の頂点に立った人間