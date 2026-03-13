停電の影響で、一部区間で運転を見合わせている東急東横線とみなとみらい線の運転再開は13日午後7時半以降になる見込みです。午後0時20分ごろ、東急東横線の大倉山駅からみなとみらい線のみなとみらい駅の間で停電があり、上下線で2本の電車が停車しました。東急電鉄は、線路上を誘導して乗客約980人をそれぞれ横浜駅と東白楽駅まで避難させました。これまでに、乗客の20代の女性が体調不良を訴えたということです。乗客：停電って