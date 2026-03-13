◇大相撲春場所6日目（2026年3月13日エディオンアリーナ大阪）3場所連続優勝と綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）は西前頭3枚目の王鵬（26＝大嶽部屋）に敗れて3敗に後退した。立ち合いからもろ差しで攻めたが、両腕を抱え込まれて動きが止まり、最後はきめ出しに屈した。横綱昇進後の初優勝を狙う横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで東前頭3枚目の平戸海（25＝境川部屋）を破り、1敗を守った。立ち合いで平戸