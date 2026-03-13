イスラエルのネタニヤフ首相は、イランの最高指導者に選ばれたモジタバ師について、殺害の対象であることを示唆しました。【映像】イラン・モジタバ師は殺害対象と示唆するイスラエル首相ネタニヤフ首相は、12日、イランへの攻撃開始後、初めて記者会見を行いました。このなかで「我々はイランの核インフラや政権の中枢など多くの標的を破壊している」と述べ、攻撃作戦が順調に進んでいることを強調しました。さらに、「イ