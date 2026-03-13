＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】行司が力士に突き飛ばされる様子幕下の取組で行司が力士に突き飛ばされるハプニングが発生。その珍しい光景に館内は騒然とし、「すっごい吹っ飛んだな」「初めて見たかも」などとファンも騒ついた。それは幕下五十枚目・安大翔（安治川）と幕下五十一枚目・肥後ノ丸（木瀬）の取組での出来事。現在21歳の安大翔は身長175センチ、体重163.8キロと比較的大柄