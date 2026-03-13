女優恒松祐里（27）と俳優細田佳央太（24）、新原泰佑（25）が13日、都内で「AMUSE Audition 2025−26『私が撮りたかった俳優の原石展』グランプリ授賞式」に登場した。3人は所属事務所アミューズが開催した同オーディションのアンバサダーを務めた。気鋭のフォトグラファーが話題の俳優を撮り下ろす展示企画「私が撮りたかった女優展／俳優展」協力のもと、俳優業に関心のある12歳から15歳を募集し、世界的写真家・濱田英明氏が撮