人懐っこすぎるボーダーコリーさんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で20万4000回再生を突破し、「どっちも名残惜しそうｗ」「こんなにフレンドリーな子初めて見た」「わしゃわしゃしたい！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：インターホンの工事で業者さんが家にやってきた結果→仕事にならない『まさかの光景』】 業者さんがやってきた Ti