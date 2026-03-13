トッテナム・ホットスパーは2月中旬にトーマス・フランク前監督を解任。後任としてイゴール・トゥドール監督と今季終了までの契約を結んだが、ここまで公式戦4戦4敗と全く立て直せておらず、すでに指揮官交代の可能性も取り沙汰されている。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、苦境のトッテナムで主将を務めるアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロは今夏にクラブを離れる可能