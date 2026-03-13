コメの値段が下がってきました。名古屋市内でも5キロ3000円台を目にするように。13日、取材に行ってみると… 【写真を見る】コメが安い!? 5キロ3000円台も 販売店｢仕入れ値が下がっている｣ ｢赤字覚悟でも安く売ろうとする動き｣ 価格に変化 （大石邦彦アンカーマン 「お米の服部」（名古屋･昭和区））「5キロで3600円。ずいぶん安いですよね」 3000円台が名古屋でも13日、確認できました。（お米の服部 服部純代表）「一部