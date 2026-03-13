アップル（Apple）は、対象のiPhoneとiPad向けに、iOSおよびiPadOSの「16.7.15」と、「15.8.7」を配信した。リリース日はどちらも2026年3月11日。 古いiPhone向けにセキュリティ更新 更新内容はセキュリティアップデートで、「15.8.7」の対象機種は「iPhone XS」「iPhone XS Max」「iPhone XR」と「iPad（第7世代）」に、「16.7.15」は「iPhone 8」、「iPhone 8 Plus」、「iPhone X」、「iPad（第5世代）