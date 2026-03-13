岐阜・大垣日大の春のセンバツ出場は2年連続7回目。選手たちは13日、体育館に集まった700人ほどの生徒たちから、ブラスバンドなども交えた熱いエールを受け取りました。山崎智貴主将：「チームワークはどこのチームにも負けていないと思う。弱点を突き詰めて練習して、甲子園ではさらにスキルアップした状態で、必ず優勝したいと思っています」センバツの開幕は3月19日で、大垣日大は大会4日目に滋賀