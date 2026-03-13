プロ野球開幕まで2週間。“勝負の2年目”となる中日ドラゴンズ・井上一樹監督が優勝宣言です。井上一樹監督：「今年は90周年ということで、ホームランウイングができました。得点力不足だと言われている中で、フォローの風が吹き始めたのかなと思います」12日夜、中部財界などでつくるドラゴンズ後援会の激励会で挨拶した井上一樹監督。就任1年目の昨シーズンは4位でした。今年の目標は…。井上一樹監督：「