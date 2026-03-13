愛知県犬山市の『リトルワールド』で13日、リニューアルする台湾エリアの飲食店の内覧会が開かれました。「魯肉飯」や、タピオカや豆腐にきび砂糖のシロップを合わせたスイーツ「豆花」などがメニューに加わりました。中でも注目は、豚肉とたっぷりのネギを使った餡にスパイスを効かせた「胡椒餅」です。リトルワールドの「台湾小吃店」のリニューアルオープンは14日で、人気の民