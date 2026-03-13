攻めの滑りでつかみ取ったシルバーメダルに笑顔が弾けた。現地３月12日に行われたミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会のパラアルペンスキー女子大回転（座位）で、村岡桃佳が今大会２度目の表彰台に上がった。冬季パラリンピックで日本選手最多11個目のメダル２本滑った合計のタイムで競う大回転。村岡は１本目に１分15秒66で２位につけると、２本目も２番手となるタイムの１分16秒26をマークし、合計２分31秒92で２