カナダはA組を1位通過。プエルトリコやキューバとの対戦では、いずれも勝利を挙げている(C)Getty Images“北米対決”にふたたび注目が集まっている。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月13日（日本時間14日）からアメリカラウンドの戦いがスタートする。13日にダイキン・パークで行われる準々決勝、カナダ対米国の試合には、ミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー決勝の“再戦”との話題も上がってお