日本陸連は１３日、ＭＧＣシリーズ２０２５―２６のポイントランキング男女上位８位（入賞者）までを発表。男子は吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）が優勝、２位に大迫傑（リーニン）、３位に市山翼（サンベルクス）が続いた。女子は佐藤早也伽（積水化学）が優勝、２位に細田あい（エディオン）、３位が上杉真穂（東京メトロ）となった。１月の大阪国際女子マラソンで初マラソン日本最高記録（２時間１９分５７秒）を