Ｂ２ベルテックス静岡は１３日、奈良との２連戦（１４、１５日）に向けて会場の静岡市中央体育館で練習した。今月３日にインジュアリー（故障離脱者）リスト（ＩＬ）から抹消されたＰＦ加納誠也（３６）が１４日にベンチ入りすることが濃厚となった。ベンチ入りは昨年１２月２１日の岩手戦以来で、試合に出場すれば同１１月２２日の福島戦以来１１２日ぶりとなる。今年４月に３７歳を迎えるベテランが、コートに戻ってくる。こ