◆大相撲春場所６日目（１３日・エディオンアリーナ大阪）関脇・高安（田子ノ浦）は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）の上手出し投げに屈し、初黒星。隆の勝も敗れ、全勝がいなくなった。過去６勝１２敗と合口の悪い相手に、低い姿勢で食いつかれ、何とか左を差しこんだが、右からの強烈な投げに転がされた。昨年の春場所では、当時大関だった大の里に優勝決定戦で敗れるなど、何度も、賜杯にあと一歩と迫りながら、メンタルの弱さ