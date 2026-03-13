地面をびっしりと埋め尽くすペットボトルなどの大量のごみ。これらのごみが人気観光地の景観を台無しにし、地元の人の生活にも影響を及ぼす事態となっています。日本のはるか南西に位置するインドネシアの世界的ビーチリゾート、バリ島。日本からも多くの観光客が訪れる人気スポットです。きれいな砂浜が広がり、漁業も盛んなケドンガナンビーチ。しかし、今週撮影された映像ではごみで埋め尽くされてしまっています。これらは海か