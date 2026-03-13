永守重信氏モーター大手ニデックは13日、不正会計問題を受け、取締役と監査役、執行役員の法的責任の有無を調べる「役員責任調査委員会」を設置したと発表した。創業者の永守重信氏ら退任者も対象となる。委員会の報告や提言に基づき、損害賠償請求などの法的措置を行うか判断する。委員会は、外部の弁護士ら3人で構成。3日に第三者委員会による調査報告書を公表した際、岸田光哉社長が設置の意向を示していた。