セレモニーで高石あかりさん（右）からバトンを受け取る見上愛さん（左）と上坂樹里さん＝13日、東京都渋谷区27日に最終回を迎えるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の高石あかりさん（23）から、次作「風、薫る」の見上愛さん（25）と上坂樹里さん（20）に主演をバトンタッチするセレモニーが13日、東京・渋谷のNHK放送センターで行われた。NHKによると、主人公トキを演じた高石さんは「胸がいっぱい。『風、薫る』が楽しみ過ぎ