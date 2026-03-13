１３日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて６４銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円４２〜４４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、７８銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８２円６５〜６９銭で大方の取引を終えた。