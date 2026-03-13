２７日に本編最終回を迎えるＮＨＫ連続テレビ小説る「ばけばけ」のヒロイン役・高石あかりが１３日、都内で「風、薫る」（３０日スタート）でＷヒロインを務める俳優の見上愛、上坂樹里と朝ドラのバトンタッチセレモニーを行った。恒例のプレゼント交換には「ばけばけ」ヒロインの夫役であるトミー・バストウもゲストとして駆けつけた。すでにクランクアップされたこともあり、ドラマ内での「ヘブン先生」とは印象が激変。特徴