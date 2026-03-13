インドのグジャラート州で、アラビア海に浮かぶロシア産原油のタンカーを眺める観光客/Amit Dave/Reuters（CNN）トランプ米政権は12日、各国が特定のロシア産石油製品を一時的に購入することを許可すると発表した。同日、イランとの戦争が長期化する中、ブレント原油価格は2022年8月以来初めて1バレル＝100ドル（約1万6000円）以上で取引を終えた。原油の主要輸出国であるロシアの原油に対する制裁が一時的に解除された形だ。ウク