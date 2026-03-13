ソニー・クリエイティブプロダクツは3月13日、キャラクター「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」と「東京リベンジャーズ」のコラボグッズを、HMV＆BOOKS対象店舗にて発売する。『タマ＆フレンズ』×『東京リベンジャーズ』コラボレーションアート今回のコラボは、タマたちが住む3丁目の世界に、大切な仲間との絆・青春を描いた『東京リベンジャーズ』のみんながやってきたという世界観のもと実施する。3丁目に遊びに来